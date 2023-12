Amitié dans le New York des années 90 et invasion d’araignées: les sorties ciné de la semaine

A l’affiche dans les salles de cinéma cette semaine, deux nouveaux films: Robot Dreams et Vermines.

Robot Dreams: être amis dans le New York vintage des années 90

Pablo Berger, on l’avait découvert il y a tout juste dix ans avec Blancanieves, un film muet en noir et blanc où il revisitait lumineusement l’histoire de Blanche-Neige. Dix ans et un détour par la satire fantastique Abracadabra plus tard, Robot Dreams vient confirmer la singularité de sa démarche, le cinéaste espagnol s’y essayant avec bonheur à l’animation -manière aussi de poser chacun de ses films en prototype. “Je pense vraiment qu’ils sont tous uniques en ce sens que j’essaie chaque fois de partir d’un concept fort, explique-t-il, alors qu’on le rencontre le lendemain de la présentation triomphale de Mon ami robot hors compétition à Cannes.

Vermines: un premier film vicieux et anxiogène

Primé notamment au prestigieux festival de Sitges, le premier long métrage du Français Sébastien Vaniček orchestre l’improbable rencontre entre Arachnophobia, le vieux plaisir coupable signé Frank Marshall (1990), et Les Misérables de Ladj Ly (2019). On y voit les jeunes habitants d’un immeuble de cité tenter désespérément de survivre face à une terrifiante invasion d’araignées meurtrières.