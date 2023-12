Ambiance de vendetta dans le nouveau feel good polar du brillant Craig Johnson

Le shérif Walt Longmire, personnage fétiche de l’Américain Craig Johnson, est de retour dans Le Pays des loups, à l’ombre de ses Big Horn Mountains du Wyoming. Mais il se trouve dans un triste état après avoir affronté un cartel mexicain dans Le Cœur de l’hiver – « Tu as reçu des balles, des coups de couteau, de poing, de pied, on t’a roulé dessus et tu as été agressé d’à peu près toutes les manières possibles – tu découvres que tu ne fais pas trois mètres et que tu n’es pas en acier« . Un shérif traité « comme un œuf de Fabergé » par sa petite troupe de collègues, qui rêve de plus en plus « d’un monde ou je n’aurais plus de place, un monde où les gens feraient toujours les bons choix« , mais qui va quand même devoir résoudre le meurtre d’un gardien de moutons chilien retrouvé pendu. Le tout dans une ambiance de vendetta basque et sous le regard d’un loup…

Loin des polars urbains, le brillant serial de Craig Johnson et de son shérif humaniste (déjà 20 titres en anglais, 15 en français) offre à chaque fois un western moderne qui ne surprend pas mais ne déçoit jamais, tant l’auteur manie à merveille la petite musique qui n’appartient qu’à lui, faite d’humour, de grands espaces et d’une narration à la première personne fondée sur les dialogues. Un feel good polar parfait pour les longues soirées d’hiver.