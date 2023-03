Ask ***1/2

Après deux albums en 2021 (Âlem et Yol) qui rendaient hommage à la pop électronique turque des années 80, les Amstellodamois d’Altin Gün reviennent au son seventies du folk rock anatolien. Comme pour nous démontrer que les grandes chansons (à l’image des diamants) sont éternelles, la bande à Jasper Verhulst s’attaque encore et toujours à des airs folkloriques traditionnels. Des morceaux auxquels elle s’est même parfois déjà confrontée. Elle les revisite façon pop/rock psychédélique en quête d’un son live qui renvoie à l’énergie dansante, contagieuse et euphorisante de ses concerts. Un aller simple, via les Pays-Bas, pour la fièvre d’Istanbul?