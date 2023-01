Allez viens, je vais te filmer

Les 08, 15, 22 et 29/01

La réalisatrice Geneviève Mersch a répondu à l’invitation du Centre national de l’audiovisuel luxembourgeois pour utiliser les films amateurs du début du XXe siècle que l’institution avait archivés, et de poser, avec la complicité de la monteuse Pia Dumont, un nouveau regard sur ces images du passé et notre rapport à ces témoignages anonymes. Quatre courts seront projetés les dimanches de janvier et un long métrage sur base de ces mêmes archives est aussi annoncé.