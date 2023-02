L’Alaska est-il en passe de devenir la nouvelle frontière de la fiction télé? En attendant de voir ce que va en tirer la prochaine saison de True Detective (avec Jodie Foster), Tom McCarthy (Spotlight) y envoie en cure d’humilité Eileen (Hilary Swank), une arrogante journaliste de la ville, déchue après qu’une enquête délicate lui a explosé en pleine face (la faute aux “lopettes woke”, dit-elle). Sans emploi, elle accepte de rejoindre le journal local d’Anchorage, l’Alaska Daily. Elle y retrouve un ex-collègue, un job stable et une affaire potentiellement explosive: une série de disparitions de femmes amérindiennes. Alaska Daily est une histoire multiple: celle d’une anti-héroïne qui doit s’adapter aux codes singuliers de son nouvel environnement, aux rythmes dictés par les vastes espaces alentours, à la rareté du confort, à ses nouveaux collègues, tout en retrouvant les racines de sa vocation. Un mélange un peu brouillon de choc des cultures, d’investigation criminelle, de justice sociale et d’épiphanie éditoriale qui a ses qualités, néanmoins. Devenue rare sur les écrans, Hilary Swank incarne de manière plutôt nuancée une journaliste rigide, autoritaire, sur la défensive. Hésitant en permanence entre ses différents registres, cette série finalement assez classique est sauvée par l’écriture bien documentée de Tom McCarthy (acteur dans la dernière saison de The Wire, où il jouait un journaliste bidouilleur de sujets), la qualité de son casting et une réalisation qui rend justice à la majesté des paysages. Elle est même pertinente lorsqu’elle démontre qu’une rédaction est bien plus qu’une addition d’ego et d’ambitions individuelles, mais une mise en commun des forces de travail, de déduction, de réflexion, réunies pour la co-construction d’un bien commun vital: l’information au profit de tous. Et surtout des plus faibles.

Une série créée par Tom McCarthy. Avec Hilary Swank, Jeff Perry, Grace Dove. Disponible sur Disney+. 6