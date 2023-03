Pour son deuxième long métrage derrière la caméra, le Belge François Pirot (lire son interview page 16), réalisateur de Mobile Home, s’intéresse à un moment de bascule décisif dans la vie d’une poignée de personnages. Sous pression au travail comme à la maison, Mathieu (Jérémie Renier) lâche tout du jour au lendemain pour s’enfoncer dans la forêt proche et y rester, entraînant au passage des changements assez radicaux dans le quotidien de son entourage… Bien trop sage et balisé pour un film où les personnages sont censés envoyer valdinguer les conventions, Ailleurs si j’y suis aligne, hélas, trop de platitudes et réserve peu de bonnes surprises (savoureux Jackie Berroyer en paternel émotif qui construit son propre cercueil).

De François Pirot. Avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, Samir Guesmi. 1 h 43. Sortie: 15/03.