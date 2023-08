Ahsoka: une héroïne froide mais chérie des fans de Star Wars

Ahsoka Tano, apprentie Jedi et padawan d’Anakin Skywalker, a fait son apparition dans les spin-off animés de l’univers Star Wars (Clone Wars, Rebels et Tales of the Jedi) avant de prendre chair dans la deuxième saison de The Mandalorian. Son créateur, Jon Favreau, poursuit donc le travail avec cette série de huit épisodes, plaçant aux avant-postes un personnage chéri des fans de l’univers créé par George Lucas. Démarrant quelque temps après la chute de l’Empire intergalactique, elle suit Ahsoka et ses camarades de luttes passées, la générale Hera Syndulla et la mandalorienne Sabine Wren à la poursuite de Morgan Elsbeth, une magistrate renégate libérée par le puissant mercenaire et ancien Jedi Baylan Skoll qui tente de rallier l’amiral Thrawn dans l’espoir de relancer l’Empire.



Le récit est dans la lignée de l’animée Star Wars: Rebels, à laquelle il fait référence à de nombreuses reprises. Et le résultat se révèle bien plus collectif que ne le laisse entendre son titre: Wren et Syndulla ont une vraie aura et une belle complexité, appuyées par les performances vivifiantes des actrices Natasha Liu Bordizzo et Mary Elizabeth Winstead, quand celle de Rosario Dawson crée une Ahsoka plus distante et effacée hors des scènes d’action. Celles-ci, bien ficelées, se font attendre un peu dans les premiers épisodes, tout entiers dévoués au fan service pour reconstituer un univers, un ton et des clins d’œil, nombreux au cahier des charges. Une fausse impression de lenteur se dégage, qui, double punition, donne toute latitude pour déceler les failles d’un scénario peinant à trouver sa dimension épique.