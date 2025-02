Littérature allemande, romance et «Village Famille», la Foire du Livre de Bruxelles aura lieu du 13 au 16 mars

La54e édition Foire du Livre de Bruxelles aura lieu à Tour & Taxis sur le thème d’«habiter le monde».

La 54e édition de la Foire du livre de Bruxelles qui se déroulera du 13 au 16 mars prochains à Tour & Taxis invitera les amoureux du livre et de la littérature à réfléchir à notre lien avec le vivant, le réel et la solidarité humaine au travers de la thématique «Habiter le monde». L’événement qui proposera plus de 300 activités mettra également à l’honneur la littérature de langue allemande, ont indiqué mercredi les organisateurs de la Foire lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Sous le slogan «Wanderlust: voyager à travers la littérature de langue allemande», cette 54e édition de la Foire du livre de Bruxelles invite à découvrir le paysage littéraire germanophone sous toutes ses facettes. Un pavillon de 100 m2, niché au coeur de la Gare Maritime, permettra aux visiteurs de découvrir une large sélection d’ouvrages en langue allemande grâce à la présence d’une trentaine de maisons d’éditions germanophones issues du monde alémanique au sens large.

La Foire du Livre de Bruxelles n’oublie pas ses essentiels

La Foire offrira par ailleurs comme chaque année une programmation éclectique et couvrant une large diversité de genres et de secteurs littéraires pour satisfaire les goûts de chacun. La romance aura ainsi pour la première fois son propre espace dédié. Les mangas reviendront avec une programmation encore plus riche, promettent les organisateurs tandis que le polar fera son grand retour avec une présence accrue d’auteurs et d’autrices. La BD sera également mise à l’honneur avec une programmation riche et variée.

Une attention particulière sera également portée à la jeunesse avec le développement du Village Famille qui proposera des lectures, des ateliers et des animations ludiques pour les tout-petits.

Plusieurs prix littéraires comme le Prix Première de la RTBF seront également remis tandis que la Foire du livre party proposera une soirée festive mêlant gastronomie, musique et littérature le samedi 15 mars.