Adeline Dieudonné en trois romans

Reste, le nouveau roman d’Adeline Dieudonné, est sorti en librairies. Retour sur les trois romans de l’autrice belge au style bien trempé.

1. La Vraie Vie, la révélation

Premier roman haletant de la Bruxelloise, La Vraie Vie arpente le labyrinthe de l’adolescence, palais des glaces sensuel et acide où palpite l’inconnu. Un bel ouvrage d’initiation mâtiné de fantastique. « J’ai commencé à écrire parce que j’étais perdue, racontait-elle en 2018. J’avais lâché mon boulot dans un bureau d’architecture parce que je ne trouvais aucun sens à ce que je faisais. Entre les attentats et la crise migratoire, tout à coup, je ne comprenais plus le monde dans lequel je vivais. J’avais envie d’en parler mais je ne savais pas comment. »

2. Kérozène, la confirmation

Se déployant selon une architecture qui rappelle les séries télé avec ses chapitres qui pourraient se lire comme des nouvelles, Kérozène raconte l’histoire de quatorze personnages – » si on compte le cheval mais qu’on exclut le cadavre » comme le précise la première phrase du roman-, que le hasard va faire se croiser dans une station-service ardennaise une nuit d’été.

3. Reste, un ton jouissif

Adeline Dieudonné règle ses comptes avec le patriarcat, le mariage, la maternité. Non sans panache mais dans un registre féministe et mélodramatique plus conventionnel. Mais c’est pour mieux nous surprendre.