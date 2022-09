Radio Rectangle c’est fini, mais pas totalement

Après un peu plus de 10 ans d’activité, la plateforme web Radio Rectangle a annoncé cesser ses activités de podcasts et de contenus rédactionnels. Débriefing de ce choix avec Benjamin Schoos, coordinateur et directeur artistique.

Il y a une dizaine d’années, le label Freaksville (Dalton Telegramme, Balimurphy, Les R’tardataires…), soucieux de diversifier son champs d’action, créait Radio Rectangle. À cette époque, le podcast connaissait ses premier balbutiements et le projet ne manquait donc pas d’ambition. Entre simples mixtapes et vraies émissions de talks, l’offre de Rectangle était plutôt large. Et à raison d’environ cinq épisodes hebdomadaires, elle ne manquait pas de contenu.

Et depuis 2012, Radio Rectangle tourne rond. Notamment en collaborant avec des radios communautaires comme Radio Panik, Radio Campus ou 48FM, la grille de diffusion de la webradio ne se vidait jamais. Jusqu’à ce mois-ci, où l’équipe a décidé de mettre un terme au projet, via un post sur leurs réseaux sociaux.

« La vraie raison est que nous pensons qu’en 2022, la découverte musicale sur internet est devenue 100 % algorithmique et que notre mission de diffusion de musique s’arrête ici. Le flux de musique est tellement énorme, qu’on ne peut pas battre les robots de plateformes !« , peut-on lire dans le communiqué. Un aveu de défaite face aux plateformes qui proposent des playlists taillées sur mesure à tout un chacun? Un peu, selon Benjamin Schoos : « Ce concept de podcasts musicaux, de mixtapes, était un peu neuf à l’époque, hors émissions de radio. Aujourd’hui, ce format s’écoute soit directement à la radio, soit sur mixcloud ou d’autres plateformes. Ceux qui aiment bien la musique reçoivent déjà beaucoup de contenu, que ce soit par les radios qu’ils écoutent ou par les playlists qui existent déjà sur les plateformes. Le modèle du futur est calculé sur l’expérience de chacun et donc la partie des podcasts musicaux de Radio Rectangle commençait à décliner« , avance-t-il.

L’équipe de Radio Rectangle © DR

Sans oublier qu’à cela vient se superposer l’enjeu économique. Si le label et la SABAM ont permis à la webradio de se maintenir des années durant et d’entretenir les outils, la logique économique n’est plus réaliste. « Dans le paysage des podcasts, ceux qui se maintiennent sont uniquement ceux des grands groupes. C’est une déception de ne pas avoir réussi à atteindre une autonomie financière avec Radio Rectangle, mais on s’attendait à ce que ce soit dur. Aujourd’hui, tout le monde fait du podcast, tout le monde fait des mixtapes, des playlists, et c’est très difficile à monétiser car il y a tellement de contenu« , regrette celui que l’on connaît aussi en tant que chanteur et musicien.

Pas une fin en soi

Si Radio Rectangle ne sera plus à partir de début octobre, cela ne veut pas dire que les créations qui s’y retrouvaient s’arrêtent pour autant. « On va garder tout de même une partie des podcasts, essentiellement les talks, et les rapatrier sur Freaksville« , explique l’instigateur de Freaksville. « Les podcasts phares de la radio resteront donc sur Freaksville. Tout ce qui est mixtapes, dj sets et compagnie, on arrête. On continuera à parler de musique mais un peu différemment. » Et quant aux archives, « Elles seront encore disponibles au moins une année. L’idée n’est évidemment pas de les faire disparaître mais de voir comment on peut les optimiser. Sur le long terme, c’est encore une question pratique qu’on doit mettre en place. »

Un peu paradoxalement, l’essor du podcast aura eu en quelques sortes raison de la plateforme. L’offre grandissant d’une manière tellement exponentielle, projetant le site comme une poussière au milieu d’un macrocosme. « Ce n’est pas forcément dû à des sites comme Auvio ou autres, mais c’est qu’il y ait tellement de choix de podcasts audio qui créent un flux immense, on se sentait parfois un peu comme une goutte d’eau dans l’océan« , déplore le liégeois. Radio Rectangle se retrouve donc aujourd’hui dans les abysses, mais laisse à la surface quelques créations originales. Resteront en activité les podcasts Fume c’est du Belge, Ca ne tourne plus rond, Soundtrack of my Life, Belgissime !, et d’autres nouveautés.