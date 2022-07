L’Atøm Festival n’aura pas lieu en 2022

Le tout nouveau festival Bruxellois, organisé du côté de l’Atomium, voit sa première édition repoussée d’un an.

« Les conditions de production imposées par la crise post pandémie, le retour de nombreux cas de covid dans les équipes, et le risque du retour de mesures sanitaires de précaution, ne nous permettent hélas pas de mettre en place le festival comme nous l’aurions espéré« , expliquent les organisateurs d’Atøm dans un post Facebook. Le festival, qui s’était concentré sur un line up très hip hop et musique électronique, ayant notamment booké Damso et Rae Sremmurd en têtes d’affiche, donne d’ores et déjà rendez-vous au public en 2023.

« Prendre le temps pour donner vie à un événement à la hauteur de nos attentes et de celles des festivaliers », c’est ce qu’avancent les organisateurs du festival, qui devait se tenir du 19 au 21 août.

Pas le premier, et pas le dernier ?

L’Atøm n’est pas le premier à renoncer cette année. Au début de l’été, le festival Verdur Rock, à Namur, avait décidé d’annuler son édition durant la semaine de sa tenue, avançant des raisons de météo – le même week-end, Couleur Café se déroulait sans encombres, malgré la pluie. Même chose côté flamand, où la journée Rock Werchter Encore, quatrième déclinaison du festival louvaniste, devait avoir lieu le jour suivant TW Classic. Mais suite à une mauvaise vente de tickets, les organisateurs avaient pris le plis d’annuler l’événement, sans toutefois trop léser le public, puisque les artistes ont été reprogrammés sur les différentes scènes de TW Classic.

Même si le contexte semble bien plus certain que les deux années précédentes, l’ombre du covid plane toujours au-dessus des festivals. Elle devrait continuer à compliquer la vie des organisateurs d’événements jusqu’à la fin de l’été. Mais se pose aussi la question du trop-plein pour les festivaliers qui ont été gavés d’événements pendant cette période estivale. Cela se répercute sans aucun doute sur les ventes de tickets.

Quoi qu’il en soit, l’événement organisé notamment par les équipes des Ardentes et programmé par celles de Back in the Dayz et du Hangar, assure que les tickets achetés seront remboursés.