FOCUS FACTORY : on vous fait gagner des places de ciné (To Olivia) et de concert (Ocean Alley)

To Olivia

L’histoire du mariage tumultueux entre l’actrice Patricia Neal et le célèbre écrivain Roald Dahl.

1962. L’excentrique auteur de livres pour enfants Roald Dahl et sa femme, la glamour actrice hollywoodienne Patricia Neal, se sont retirés dans la campagne anglaise pour élever leurs jeunes enfants. Lorsque leur fille Olivia meurt, cette perte inimaginable affecte inévitablement leur relation. Mais leur chagrin partagé devient aussi une source de rédemption et de force qui changera leur vie à jamais. Basé sur des événements réels.

Ocean Alley

Psychedelic surf rock from Down Under

Engagés depuis plus de dix ans sur la voie du succès, les Australiens d’Ocean Alley connaissent enfin la consécration en 2018 grâce à l’album Chiaroscuro. Deux ans plus tard, le groupe signe une suite plus que réussie avec Lonely Diamond et en 2022, il sillonnera l’Europe pour une poignée de live shows, avec une escale à l’AB !

