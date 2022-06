Focus Factory

REMPORTEZ UN WEEK-END EN TENTE GLAMPING AUX DAFT SESSIONS

Du 24 au 26 juin, Daft Music Studios fête ses 5 ans et ouvre ses portes pour des visites exclusives du studio et des concerts. Deux jours en Ardennes (Malmedy) dans un cadre époustouflant où artistes et visiteurs se côtoient dans un esprit convivial avec la musique comme lien. À l’affiche : High Hi, Jan Verstraeten, Mooneye, John Mary Go Round, DJ Groove Merchant et 2 Lazy DJ’s.

Le pack comprend : 2 nuitées avec petit-déjeuner en tente glamping basic pour 2 à 4 personnes, l’accès gratuit à tous les concerts, au wellness et aux extras du Daft Hotel (jardin, summer bar, etc.).

INFOS