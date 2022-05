Focus Factory

PACK NINTENDO SWITCH SPORTS

Remportez un pack comprenant une console Nintendo Switch et le jeu Nintendo Switch Sports.

Lancez, tirez et smashez afin de vous frayer un chemin vers la victoire. Outre les classiques issus de Wii Sports que sont le bowling et le tennis, Nintendo Switch Sports vous propose de nouveaux sports, à savoir le volley-ball, le football, le chambara et le badminton.

Bien installé dans votre salon, utilisez la manette Joy-Con et imitez les mouvements des différents sports, comme si vous étiez au coeur de l’action. La nouvelle fonction en ligne vous permet de participer à la ligue pro aux côtés de joueurs du monde entier.