Gagnez vos places pour la prochaine Fifty Session le 27 octobre 2022 au C12! L’évènement bruxellois accueille le rappeur mélomane TIF, découvert au MaMa festival à Paris qui va nous présenter son dernier projet « Houma Sweet Houma » (Quartier mon doux quartier en « arabe » ). Du côté belge, on aura SPACEBABYMADCHA , musicien•ne multidisciplinaire, rappeur•euse. Principalement connu•e pour ses concerts vibrants et énergiques, SBM est l’un.e des artistes les plus uniques de la scène rap belge actuelle.

27 Octobre 2022

C12 à Bruxelles

20 x 2 Tickets



