BOILING POINT

Plongez dans les coulisses chaotiques d’un restaurant gastronomique londonien avec BOILING POINT, thriller en plan séquence du réalisateur britannique Philip Barantini. Avec Stephen Graham et Vinette Robinson. Dans un restaurant gastronomique de Londres, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…