FESTIVAL FRANCOFAUNE

Quand la musique francophone se réinvente. Quand elle s’offre une nouvelle jeunesse dans une programmation actuelle et surprenante. FrancoFaune, c’est plus de trois semaines de musique en français. Une cinquantaine de concerts, dans une vingtaine de lieux à Bruxelles et au-delà, chaque automne.

