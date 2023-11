Accusé de viol, le rappeur Lomepal de retour en concert à Bruxelles ce samedi

Samedi, le rappeur Lomepal se produira sur la scène de l’ING Arena (Palais 12) pour la troisième fois de l’année. Le chanteur français, qui fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles, ne jouera exceptionnellement pas devant une salle comble.

Ses deux premiers concerts bruxellois de 2023 affichaient ultra-complet. Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, avait attiré les foules au Palais 12 en février dans le cadre de son « Mauvais Ordre Tour ». Saluées par la critique, ses prestations, confirmant son changement de trajectoire vers un style davantage rockeur que rappeur, avaient enchanté ses fans. Mi-juillet, il remettait le couvert à Dour devant une Main Stage acquise à sa cause.

Mais ça, c’était avant. Entre-temps, la réputation du rappeur français a été ternie par de multiples accusations d’agressions sexuelles. Restées en temps au stade de rumeur, révélées sur Instagram par Jenna Boulmedaïs, fondatrice du webzine Joly Môme, elles se sont concrétisées début août lorsque le Parquet de Paris confirmait le dépôt d’une plainte pour viol à l’encontre de l’artiste, pour des faits remontant à 2017.

Si le chanteur de 32 ans réfute en bloc ces accusations – « Je n’ai rien à cacher et aucune raison de me cacher », écrivait-il sur Instagram en août – son image en souffre sérieusement. Désavoué par certains de ses fans, l’interprète de « Yeux Disent » a même été déprogrammé du Cabaret Vert, le festival estimant ne pas pouvoir « rester indifférent face aux émotions que suscite cette plainte et ce, conformément à ses valeurs ».

Depuis lors, Lomepal continue d’oeuvrer dans l’ombre, enchaînant les prestations en France, au Canada et en Suisse. Ce samedi 4 novembre, sa tournée fait à nouveau étape à Bruxelles. Mais cette fois, le public a moins répondu présent: les places ne sont pas encore toutes vendues. Visiblement embarrassé, l’ING Arena, qui accueille l’artiste, n’en a d’ailleurs pas fait la publicité sur ses réseaux sociaux.