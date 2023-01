“Shapes & Colors”

Originaire d’Oakland, ville ensoleillé de la côte Ouest des États-Unis souvent épinglée pour son taux de criminalité, bordée au nord par Berkeley et sa célèbre université, Abracadabra est le projet d’Hannah Skelton (voix, synthé) et de Chris Niles (basse, synthé). Après avoir sorti leur premier album dans l’ombre, sans label, au beau milieu de la pandémie (c’était à l’été 2020), Abracadabra débarque aujourd’hui chez Melodic, la maison de disques à qui l’on devait déjà les élucubrations post-punk, anglaises celle-là, de The Cool Greenhouse. Magiciens des Temps modernes, les Abracadabra font de la musique avec des synthés expérimentaux nourrie par le post-punk, les percussions latines et de l’équipement emprunté au Vintage Synthesizer Museum. Abracadabra aime l’énergie de Tom Tom Club, les hits dub de King Tubby, les sensibilités mélodiques de Stereolab et d’ESG et la musique pour les plantes de Mort Garson. Il y a de la no wave, du Lizzy Mercier Descloux dans ces dix chansons bancales et groovy qui dépeignent une société malade et bordélique. Dans un disque arty, dansant et infectieux, qui s’attaque au capitalisme avec un petit sourire narquois et un brin d’optimisme. Shapes & Colors a germé lorsqu’Hannah a dû quitter son salon de coiffure à San Francisco pour couper à domicile les tifs de gens qui se plaignaient de la pandémie à côté de leur piscine et de leur terrain de tennis. Adeptes du bricolage (suffit de voir le clip très Michel Gondry d’In a Photo pour en avoir le cœur net), Skelton et Niles s’amusent aussi dans la cour des Raincoats, des Talking Heads et de Deerhoof. L’excellente et bluffante surprise de ce début d’année.

