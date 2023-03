Abbott Elementary (saison 2)

En juin dernier, on disait dans Focus tout le bien que l’on pense d’Abbott Elementary, sitcom mockumentaire dans la veine de The Office et Parks and Recreation où les enseignants de l’une des pires écoles publiques des États-Unis, basée à Philadelphie, se serrent les coudes pour faire face aux déboires en cascade causés par une hiérarchie largement démissionnaire et une absence totale de soutien financier. Depuis, la série est devenue un véritable phénomène, glanant une ribambelle de prestigieuses récompenses, dont deux Emmy Awards et trois Golden Globes. Elle revient aujourd’hui pour une deuxième saison riche de 22 épisodes (dont 10 disponibles sur Disney+ depuis ce 1er mars, la suite étant réservée pour plus tard) drôles et acides qui confirment la qualité d’écriture de Quinta Brunson (sa créatrice et interprète principale) et son équipe de scénaristes. Déjà renouvelé pour une troisième saison, l’ensemble ne montre en effet aucune baisse de régime et, mieux, semble capable d’encore se bonifier avec le temps, ses personnages gagnant en épaisseur, voire même en complexité, au fil d’épisodes qui multiplient avec bonheur les sous-intrigues où pointe une critique bien sentie du système éducatif américain. On a rarement guetté avec autant d’impatience la rentrée des classes…

Une série créée par Quinta Brunson. Avec Quinta Brunson, Janelle James. Disponible sur Disney+. 8