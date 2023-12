À vos agendas: voici les bons plans culturels de la semaine

Concerts, expos, spectacles… La sélection de la rédaction des bons plans culturels de la semaine.

Concours Circuit – la finale

Le 8 décembre au Botanique, Saint-Josse-ten-Noode.

Au départ, ils étaient 460 à avoir déposé leur candidature au tremplin musical le plus important du sud du pays. Après écoute et trois soirées de présélection, ils ne sont plus que cinq groupes encore en lice pour la grande finale du Concours Circuit 2023. Celle-ci aura lieu au Botanique. Au programme, le punk électro de Dorothy Gale, l’électro acoustique de Floèmee, le trap metal de Flxwride, le hip-hop abstrait de Fokkop.Era et le metalcore de Ocean Encounters. Le suspense est à son comble… (L.H.)

Rétrospective et carte blanche Joachim Lafosse

Du 13/12 au 15/01 à la Cinematek, Bruxelles.

Les Intranquilles © dr

Dixième long métrage de Joachim Lafosse, Un silence sortira dans les salles belges le 17 janvier prochain. Primé au festival de Rome, le film est précédé d’une belle réputation. La Cinematek nous fait patienter jusqu’à sa sortie en programmant pendant un mois une rétrospective du travail du cinéaste belge. De Folie privée aux Intranquilles, en passant par Nue propriété, Élève libre et À perdre la raison, récit inspiré de l’affaire Geneviève Lhermitte, les films seront projetés dans l’ordre chronologique de leur sortie, une traversée qui permettra de redécouvrir comment le réalisateur formé à l’IAD n’a cessé de raconter la sphère intime quand elle est confrontée à des situations psychologiques et morales extrêmes. Cette rétro s’accompagnera de deux documentaires: 50 Days in the Desert reviendra sur le tournage éprouvant au Sahara des Chevaliers blancs; Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse est un regard porté sur l’œuvre par Luc Jabon, ancien professeur de scénario du réalisateur de L’Économie du couple. Pour sa carte blanche, Lafosse a choisi de montrer dix films iraniens qui l’ont marqué profondément, parmi lesquels Une séparation d’Asghar Farhadi, Le Ballon blanc de Jafar Panahi ou encore La Loi de Téhéran de Saeed Roustayi… (N.N.)

Cendrillon

Du 13 au 17/12 au Théâtre de Namur.

© Cici Olsson

Véritable succès des scènes (plus de 500 représentations) qui a assis encore plus la réputation du metteur en scène français Joël Pommerat dans la francophonie, sa version de Cendrillon continue de nous enchanter en laissant de côté justement le merveilleux du conte et en se recentrant sur les sentiments qui le traverse. Un véritable récit de la fin d’une enfance brassant solitude, jalousie et amour. On redécouvre dès 10 ans avec bonheur ce spectacle à la distribution franco-belge en partie renouvelée. (N.N.)

The Belgian Wave

Séance spéciale le 12/12 et sortie le 13/12 au cinéma Aventure à Bruxelles. Séance spéciale le 16/12 au Plaza Arthouse Cinema à Mons.



Déjà auteur en 2017 du mockumentaire Spit’n’Split autour du furieux groupe liégeois The Experimental Tropic Blues Band, le Belge Jérôme Vandewattyne redébarque avec un ovni barré qui évoque une sorte de X-Files fluo et fauché au pays du surréalisme. Entrecoupé d’images d’archives qui fleurent bon l’esprit Strip-Tease, The Belgian Wave revient par le biais de la fiction sur la fameuse “vague belge” d’observations d’objets volants non identifiés qui a agité les crânes entre 1989 et 1991. On y croise plusieurs visages familiers (Jacques de Pierpont, Vincent Tavier…) sur fond de grand délire punk et drogué joyeusement bricolé. À découvrir au cinéma Aventure à Bruxelles et au Plaza Arthouse Cinema à Mons. (N.C.)

Moloch! Belzébuth! À moi! Les aventures de Corentin Feldoë

Jusqu’au 18/02 à la Salle Saint-Georges, Mons.

© fondation paul cuvelier

Il y a cent ans naissait à Lens Paul Cuvelier. La fondation chargée du patrimoine artistique du dessinateur et la Ville de Mons rendent hommage au créateur, entre autres, du personnage de Corentin Feldoë, icône de la BD d’aventure franco-belge dans son âge d’or des années 50 et 60. Planches originales et travaux préparatoires constituent le cœur de cette exposition qui célèbre le trait exigeant du bédéiste décédé en 1978. (N.N.)