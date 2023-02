À propos de Joan

Isabelle Huppert fixe la caméra et s’adresse au spectateur en mode confession intime dès l’ouverture du deuxième long métrage de Laurent Larivière (Je suis un soldat avec Louise Bourgoin). Elle y incarne Joan, éditrice à l’esprit libre et indépendant remuée par le retour inopiné dans sa vie d’un amour de jeunesse qui la pousse à remonter le fil de ses souvenirs. En résulte un portrait de femme volontairement fragmenté, au sein duquel les personnages semblent trop souvent prisonniers de jeux de miroir assez maladroits entre passé et présent. Miné par de grosses faiblesses d’écriture, le film hésite entre drame appuyé et fantaisie, les comédiens y donnant invariablement le sentiment de déclamer leur texte.

De Laurent Larivière. Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud. 1 h 41. Disponible en VOD sur Sooner, YouTube, Google Play et Apple TV. 5