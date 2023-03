Avec pas moins de neuf nominations, c’est assurément l’un des grands invités surprise des prochains Oscars. Depuis sa mise en ligne sur Netflix en octobre dernier, cette éprouvante production allemande n’en finit pas de faire parler d’elle et de truster les récompenses. Nouvelle adaptation du célèbre roman antimilitariste d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest, rien de nouveau plonge de manière on ne peut plus immersive dans l’enfer des tranchées de la Grande Guerre à la suite d’une jeunesse ingénue cruellement transformée en chair à canon. Somptueusement (un peu trop, parfois…) photographié et mis en son, le film choisit l’option de l’hyper spectaculaire pour dire la folie des hommes et l’horreur de la guerre.

D’Edward Berger. Avec Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus. 2 h 27. Disponible sur Netflix.