[À la télé ce soir] Union Saint-Gilloise – Anderlecht

Mercredi 17 janvier à 20 h 30 sur Club RTL.

Plus encore que La Gantoise-Club de Bruges, c’est la grosse tête d’affiche, le grand choc, des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Respectivement première et deuxième de Jupiler League, l’Union Saint-Gilloise et le Sporting d’Anderlecht s’affrontent ce mercredi au stade Joseph Marien pour une place dans le dernier carré de la Croky Cup. Depuis que l’Union a retrouvé les joies de la Division 1, elle a toujours battu les Mauves dont le dernier succès contre leurs voisins remonte aux huitièmes de finale de la Coupe, en février 2021 (0-5 au parc Duden). Un parfum de revanche? Plutôt une promesse de spectacle. Les deux clubs bruxellois qui se retrouveront déjà le 28 janvier en championnat du côté de Saint-Guidon vendront chèrement leur peau. À cause de la Coupe d’Afrique et de la Coupe d’Asie des nations, l’Union devra se passer d’Amoura, Lazare et Machida, retenus par leurs sélections nationales. Brian Riemer perdant juste dans l’aventure Diawara et Ashimeru.