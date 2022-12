À la télé ce soir : Règles, la fin d’un tabou?

“C’est douloureux.” “C’est un lointain souvenir.” “C’est un truc qu’on attrape à 12-13 ans.” “C’est un inconvénient qui arrive tous les mois.” “C’est contraignant, surtout l’été à la plage.” “C’est pas très classe et dans notre société, ce qui n’est pas très classe, personne n’a envie d’en parler.” Haro sur l’omerta. Fin du tabou. Magali Cirillo veut parler sans honte de ce qui se passe tous les mois dans les têtes et les culottes des femmes. Règles, ragnagna, trucs, foufs… Ce documentaire raconte une révolution en marche. Des filles qui badigeonnent l’entrejambe de leurs vêtements en rouge, prêtes à choquer les passants pour faire passer le message. Le préparateur physique d’une équipe féminine de foot qui veut optimiser les performances des joueuses en fonction de leur cycle menstruel. Ou encore une influenceuse qui a lancé le Red Friday. Des femmes, des gynécologues, des journalistes autrices d’ouvrages militants sur le sujet évoquent ce qui était jadis considéré comme un super-pouvoir (parce que ce sang-là ne produit pas la mort mais la vie). Elles partagent des anecdotes et des légendes hallucinantes, expliquent la précarité menstruelle (les gens qui hésitent encore entre les pâtes et les tampons) et les alternatives aux serviettes (cup, culotte et continence menstruelles)…

Documentaire de Magali Cirillo. À voir ce lundi à 20h35 sur La Trois. 7