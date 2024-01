À la télé ce soir: le récit dessiné de Charlotte Salomon, victime de la Shoah

En 1943, Charlotte Salomon est assassinée à Auschwitz. Ce documentaire parcourt le roman autobiographique qu’elle a écrit et dessiné sur sa famille et la persécution des Juifs.

En 1943, peu de temps avant d’être déportée et assassinée enceinte de cinq mois à Auschwitz, Charlotte Salomon, jeune femme juive allemande, se sentant en grand danger face à la barbarie nazie décide à Nice de confier une boîte à son médecin. À l’intérieur: toute sa vie. 1 325 gouaches et aquarelles accompagnées de centaines de pages de texte et d’indications musicales comme pour un livret d’opéra. Conçu dans une extrême solitude, Vie? Ou théâtre? -tel qu’elle l’avait intitulé- était le fruit d’un an et demi de travail et retraçait sous la forme d’un roman graphique l’histoire de sa famille de 1913 à 1940. Née le 16 avril 1917, Charlotte Salomon porte le prénom de sa tante, qui a mis fin à ses jours en se noyant dans un lac. Son père est chirurgien. Et sa mère se suicide à son tour alors qu’elle n’a que 9 ans. Admise à l’Académie des arts malgré les faibles quotas accordés aux Juifs, elle l’abandonne quand on lui interdit, à cause de sa judéité, d’aller chercher le premier prix d’un concours qu’elle a remporté. Récit original tout en gouaches, le documentaire de Delphine et Muriel Coulin raconte à la première personne sa jeunesse à Berlin, la montée du nazisme et des persécutions antisémites, son histoire d’amour avec un professeur de musique, puis son exil en France, où elle a rejoint ses grands-parents maternels, réfugiés dans le Midi avant que la guerre n’éclate. C’est beau. C’est triste. C’est puissant. Entrecoupé par des images d’archives en noir et blanc, et porté par les voix de Vicky Krieps, Mathieu Amalric et Catherine Ringer.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.