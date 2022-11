À la télé ce soir : False Flag (saison 3)

Plaidoyer vibrant contre les apparences trompeuses et les biais de confirmation, cette série israélienne s’est imposée depuis sa création en 2015 comme le fer de lance de la fiction locale. Ses manigances pour maîtriser et tordre les codes du thriller politique ainsi que du polar l’ont ensuite hissée à hauteur du top des séries mondiales. Et cette nouvelle saison n’y fait pas exception, même si les nerfs et les neurones des plus habitués sont déjà rompus aux soubresauts de ses intrigues. Le duo de scénaristes Maria Feldman et Leora Kamenetzky (à qui Amit Cohen, créateur original, a cédé la place, préférant un poste de supervision) plongent leurs protagonistes dans la nébuleuse high-tech des complotistes, des trolls, et de leur récupération laborieuse, délétère, des enjeux géopolitiques. Une compagnie high-tech, Streamaze, est victime d’une attaque chimique, visiblement terroriste, qui a coûté la vie au ministre de la Culture israélien. Comme d’habitude, il faudra se méfier des conclusions trop hâtives, car la piste mène forcément plus loin que les usual suspects. Eitan Koppel (Mickey Leon), du Shin Bet, rempile pour l’enquête. Celle-ci nous fait passer par les traditionnelles hypothèses évidentes, explorées à fond avant d’être éventuellement infirmées par un art du raisonnement contre intuitif dont la narration relève du grand art. Si, pas plus dans le réel que dans False Flag, la nuance n’est un donné, la série israélienne nous prouve à quel point lui rendre toute sa place est une nécessité.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.