À la télé ce soir : À tombeau ouvert

Trop rarement programmé, ce formidable film de Martin Scorsese nous entraîne dans une expérience cinématographique et humaine d’une singulière intensité. Nicolas Cage interprète un ambulancier new-yorkais, sillonnant à toute allure des quartiers déshérités pour y sauver des vies. Mais cet homme des plus dévoués est aussi hanté par les fantômes de celles et ceux qu’il a vus souffrir, mourir, sans pouvoir les arracher au pire. Et pour lui, le burn out, la folie peut-être, ne sont pas loin… Scorsese a demandé à son ami et complice Paul Schrader (déjà scénariste de Taxi Driver, Raging Bull, etc.) d’adapter pour lui le roman de Joe Connelly. Sur son script serré, tourmenté, électrique, le grand cinéaste signe une réalisation puissante, fiévreuse, à la fois très rock’n’roll dans son déluge de sensations fortes et riche d’une rare profondeur humaine, existentielle et même spirituelle. Avec un Nick Cage vivant son rôle d’hallucinante façon, un film comme une tempête, dont nul ne saurait sortir indemne.



