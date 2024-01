À la télé ce lundi soir: Humour gauche droite

Dis-moi de quoi tu ris, je te dirais pour qui tu votes. Un adage que ce documentaire décortique pour mieux passer l’humour à la moulinette politique.

La différence entre la gauche et la droite, ce n’est pas seulement ce truc élémentaire d’orientation qu’on apprend aux enfants pour se repérer, c’est aussi un clivage profondément inscrit dans l’Histoire de nos sociétés et de nos institutions.

Une appli créée il y a deux ans (De gauche ou de droite?) permet même de déterminer grâce à l’intelligence artificielle si Pinocchio, le ping-pong, votre coupe de cheveu ou même votre dürüm poulet sauce andalouse est plutôt l’un ou l’autre. Mais qu’en est-il de l’humour? Patrice Bousquet s’interroge et remet en cause l’idée qu’on peut prédire les préférences politiques de quelqu’un en fonction de ses humoristes préférés.

“Dis-moi ce qui te fait rire, je te dirai pour qui tu votes”: le sous-titre de son documentaire est trompeur. Bousquet n’est pas un mentaliste de la blague. Il décortique toutefois l’humour à la française sous le prisme politique. Il se penche sur Coluche et Le Luron (une époque où le clivage gauche-droite était structurant et clair), remonte jusqu’à Aristophane, questionne les cas particuliers du chansonnier, du stand-uppeur, des femmes et des gens de couleur. Christophe Alévêque, Sébastien Thoen, Jean Lassalle, Jean-François Kahn, Bertrand Dicale, François Cusset, entre autres, interviennent dans ce docu qui, comme l’humour, donne à rire et à penser.