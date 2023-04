a-ha, the Movie ***1/2

Loge de Morten. Loge des autres membres du groupe… 2018. A-ha tourne à travers le monde mais n’a plus enregistré de nouvelles chansons depuis quelque temps. Le guitariste Pal Waaktaar-Savoy dit avoir un album en stock. Le claviériste Magne Furuholmen affirme ne pas vouloir retourner en studio.“Parce que nous serions comme dans un nid de guêpes. On finirait par avoir envie de se taper dessus.”

Né en 1982 à Oslo, a-ah a vendu plus de 50 millions de disques, signé avec Take on Me l’un des plus grands tubes des années 80 et établi le record mondial, toujours inégalé, du plus grand public payant lors d’un concert avec 198 000 spectateurs à Rio de Janeiro. Mais a-ha n’a jamais tant été fondé sur l’amitié que sur une quête effrénée du succès. Leur histoire, c’est celle d’une bande de jeunes mecs fans des Doors et de Joy Division (si, si) qui ont quitté la Norvège en décidant de ne pas y revenir avant d’être devenus des pop stars. Des mecs qui ont viré boys band pour ados et qui même s’ils trouvaient ça cul-cul, se sont laissé photographier dans les situations les plus humiliantes… Combinant des interviews d’eux et de leur entourage, des images d’archives et des dessins, a-ha, the movie raconte leur enfance, leur rencontre et leur avènement. Leur générique de James Bond, leur séparation, leur reformation, les préparatifs de leur Unplugged et leurs chamailleries pour des droits d’auteur… Un portrait à trois têtes plus intéressant que la musique d’un groupe au succès basé sur les clips et le look.