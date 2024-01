À à la télé ce dimanche soir: les seins dans l’art

De l’Antiquité à aujourd’hui, histoire de la représentation d’un objet de désir: les seins.

Ronds ou pointus, généreux ou menus, les seins marquent de leur empreinte charnelle l’Histoire de l’art. Si la poitrine est un motif aussi ancien que l’art lui-même, elle a été représentée différemment au fil des siècles et des critères de beauté. Objet de désir, de fétichisme sexuel mais aussi organe nourricier, elle a toujours été quelque part le miroir des relations sociales. Le sein féminin est un sujet constant de représentation dont les formes et la symbolique ont connu mille mutations au fil des civilisations, de l’évolution du statut des femmes et des conceptions religieuses ou esthétiques. La réalisatrice allemande Grit Lederer, à qui l’on doit déjà des documentaires sur le buste de Néfertiti et la frénésie des collectionneurs chinois, se penche sur la question, bien aidée par des artistes, des historiens de l’art et des commissaires d’exposition. Ils racontent un attribut qui incarne la beauté, l’érotisme, la féminité même. Mais qui possède une signification parfois plus religieuse qu’érotique et accompagne à l’occasion des femmes fortes et déterminées (La Liberté guidant le peuple de Delacroix par exemple). Pendant des siècles, c’est le regard masculin sur les seins qui a prévalu, comme le reflète parmi tant d’autres la Vénus de Milo. Mais aujourd’hui, c’est au tour des femmes de mettre en avant leur propre vision. Comme Orlan, qui à travers son œuvre dénonce les mécanisme du marché de l’art (Le Baiser de l’artiste), ou Adelaide Damoah, qui peint avec son corps…