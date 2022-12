50 nuances de Grecs (saison 3)

Ça y est, c’est reparti pour un tour dans le petit monde désopilant des formats courts. 50 nuances de Grecs, la capsule humoristique d’Arte, nous revient avec une troisième salve. Une collection de 30 épisodes qui revisite à sa manière notre mythologie en surfant sur l’actualité. Basée sur ses propres bandes dessinées, la série animée de Jul, à qui l’on doit également Silex and the City, ne manque pas de culture et de références. Cette année, les dieux de l’Olympe prennent pour la première fois le métro, “un moyen de se rapprocher un peu du peuple”. Ils se retrouvent confinés à cause du Taramavirus, vont de campagne de vaccination en réunion Zoom et se font un petit revenu complémentaire grâce à leur location Homère B’n’B. Entre la visite de Jésus, un correspondant étranger qui vient se promener sur l’Olympe, et des courses chez le caviste, ça parle de réfugiés climatiques et de Harry Potter. Tout ça avec les voix entre autres d’Augustin Trapenard, de Camélia Jordana, de Bruno Solo et de Valérie Lemercier.

Série animée de Jul. 7