« 1670 »: que vaut le « Kaamelott » polonais sur Netflix?

Série polonaise débarquée sur Netflix, 1670 tourne en dérision la Pologne du XVIIe siècle.

Jamais trop loin du traitement de l’Histoire façon Monty Python ou Kaamelott, la surprenante série polonaise 1670 dépeint en mode mockumentaire les us, coutumes et mœurs de la noblesse locale au XVIIe siècle. Elle dézingue et tourne en dérision ses privilèges et son discours convenu, qu’elle rapproche du temps présent par un recours retors et malin aux anachronismes. Au centre du dispositif, Jan Pawel Adamczewski, dictateur à la petite semaine, seigneur d’un domaine rural autour du petit village d’Adamczycha. Durant cette période, la Pologne fait encore partie, avec la Lituanie, de la République des Deux Nations et la féodalité, représentée par une noblesse seigneuriale cupide, a encore de beaux jours devant elle. Pourvu d’une ambition sans limite, Adamczewski entend bien accroître son pouvoir sur ses paysans et les seigneurs voisins, à qui il cherche volontiers querelle. Ce véritable Ubu, nanti de fils aussi crétins que lui et d’une femme complètement bigote, parle toujours face caméra, en mode confessionnal de téléréalité, dans un registre de langage outrancier.



Les situations balancent entre réalité historique rigoureuse et satire projetant des questions tout à fait contemporaines: domination, inégalités, sexisme, mépris de classe, écologie, fanatisme religieux. La reconstitution de l’époque demeure minutieuse, très réaliste, pour mieux pointer les clichés qui inondent nos représentations. Cet humour d’irrévérence pour les puissants, qui n’est pas sans rappeler The Great (série malheureusement encore inédite chez nous, autour des tribulations de l’accession au pouvoir de Catherine la Grande, impératrice de Russie, interprétée par Elle Fanning), couplé à un casting de tronches absolument brillant, contribue à faire de 1670 une série singulièrement dépaysante et intelligente.