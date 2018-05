Trixie Withley dévoile un nouveau clip aux couleurs sanguines

L'artiste délivre un titre aux percussions cadencées qui rappellent la fréquence régulière mais intense du coeur. Des impulsions cardiaques donc, qui traduisent l'importance du rythme aux yeux de l'artiste: "Je réalise maintenant que le rythme représente une grande partie de mon ADN musical", explique l'artiste. Pour son prochain album, elle entend développer ce gène, avec le producteur de Run The Jewels, Torbitt Schwartz, plus connu sous le nom de Little Shalimar. Il s'agit donc de partir d'un rythme plutôt que d'une mélodie sur lequel elle écrit le texte d'après ses ressentis, comme elle l'a fait pour le titre Heartbeat: "J'ai écrit le texte et la mélodie sans trop y penser. J'ai suivi les rythmes et j'ai laissé exprimer ce qu'il y avait moi."

Cet amour pour les percussions, Trixie Withley le cultive tôt: "J'ai commencé à jouer de la batterie à l'âge de 10 ans [...] C'était mon premier instrument mais aussi un peu mon premier amour", raconte avec nostalgie la chanteuse de 31 ans. Cet album en préparation sera en quelque sorte un hommage à l'enfant qu'elle était, amoureuse de son instrument fétiche: "J'ai l'impression de faire ce disque pour la personne que j'étais il y a 12 ans. Toutes mes influences musicales apparues à partir de ce moment-là ont enfin trouvé une place. À cet âge-là, j'ai commencé à tisser mes influences, ma vision et mon son, et il se reflète maintenant 15 ans plus tard."

La date de sortie du prochain album de Trixie Withley n'est pas encore connue, mais deux dates de concert sont déjà annoncées: l'artiste se produira sur scène le 16 août au Pukkelpop et le 14 décembre à la Lotto Arena d'Anvers.

Muna Traub