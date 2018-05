Uma Thurman dans la nouvelle série Netflix Chambers

La série retrace l'histoire surnaturelle d'une jeune survivante d'une crise cardiaque qui devient obsédée par la personne qui lui a fait don de son coeur. Elle commence à enquêter sur la vie mystérieuse de la donneuse. Plus elle se rapproche de la vérité au sujet de la mort subite de sa donneuse, plus elle prend les caractéristiques de la défunte, dont certaines sont sinistres et troublantes.

Thurman jouera le personnage de Nancy, la mère de la donneuse. En rencontrant la jeune receveuse, elle va découvrir que sa fille n'est peut-être pas aussi morte qu'elle le pensait.

Nommée pour l'Oscar du meilleur rôle féminin pour Pulp Fiction (1994), Uma Thurman a aussi notamment joué dans Beautiful Girls (1996), Batman et Robin (1997), Kill Bill: Volume 1 (2003) et Kill Bill: Volume 2 (2004). A la télévision, l'actrice fait de temps en temps des apparitions dans des séries comme The Slap, Imposters et Smash.

La série Chambers, créé et écrite par Leah Rachel, est produite par Stephen Gaghan.