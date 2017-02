Tout l'univers de Stephen King réuni dans la série Castle Rock

J.J. Abrams et Stephen King s'associent une nouvelle fois pour produire la série Castle Rock qui se basera sur plusieurs éléments chers à l'écrivain américain. Si l'on ne connaît pas encore la date de sortie, on sait déjà que le résultat sera à voir sur la plateforme de streaming Hulu, qui avait accueilli 11.22.63, la première collaboration entre les deux hommes.

C'est le réalisateur lui-même qui a annoncé la nouvelle sur le Twitter de sa société de production Bad Robot. Sur l'image postée, on voit un lien qui mène directement vers le teaser de cette série.

Le nom Castle Rock fait référence à une ville inventée par Stephen King. Elle se situe dans l'état du Maine aux États-Unis et compte environ 1500 habitants. Cette cité a une importance capitale dans les nouvelles de l'écrivain américain puisqu'il y fait référence dans nombreuses de ses oeuvres comme Dead Zone, Bazaar ou encore Cujo.

S'il n'existe pas beaucoup plus d'informations à propos de cette série, le teaser en dévoile déjà quelques secrets. Sur cette mystérieuse vidéo d'une minute dix, on retrouve plusieurs noms qui rappelleront des souvenirs aux lecteurs de Stephen King ou à ceux qui se sont plongés dans les nombreuses adaptations cinématographiques de ses oeuvres. On voit par exemple passer les noms de Pennywise, le démon clownesque aperçu dans It, Annie Wilkes, l'un des personnages de Misery ou encore Danny Torrance, un des protagonistes du célèbre Shining.

Selon The Hollywood Reporter, chaque saison de Castle Rock se focaliserait sur un groupe de personnages et d'intrigues tout en faisant référence à ceux de la précédente.

Stephen King an en tout cas du pain sur la planche puisqu'on annonce aussi la production d'une série basée sur The Mist et d'une autre inspirée de son roman Mr Mercedes paru en 2014. Un film avec Idris Elba et Matthew McConaughey influencé par l'univers de The Dark Tower est prévu pour cette année ainsi qu'un remake du film It.