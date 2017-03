The Big Bang Theory s'offre un spinoff autour de Sheldon

Créé en 2007, The Big Bang Theory est cette saison le programme non sportif le plus regardé aux Etats-Unis, tout comme lors des trois années précédentes.

La série est centrée autour des personnages de Sheldon Cooper (Jim Parsons) et Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), physiciens employés par la California Institute of Technologie, une université située à Pasadena (ouest). Le manque de tact et l'excentricité de Sheldon Cooper, dont l'intelligence très supérieure à la moyenne le rend partiellement inapte à la vie en société, sont l'un des principaux ressorts comiques de la série.

La nouvelle série, baptisée Young Sheldon, mettra en scène Sheldon à 9 ans, alors qu'il est déjà au lycée. Doté d'un QI de 187, il a terminé le lycée à 11 ans et décroché son premier doctorat à 16. Sheldon sera joué par Iain Armitage (8 ans), aperçu dans la série de HBO Big Little Lies. Jim Parsons, qui a déjà remporté quatre Emmy Awards, sera le narrateur de Young Sheldon.

L'un des créateurs de The Big Bang Theory, Chuck Lorre, a participé à l'écriture de Young Sheldon, associé à l'un des auteurs de la série originale, Steven Molaro. Signe de la confiance de CBS dans le concept de cette série dérivée de The Big Bang Theory, la chaîne a commandé directement une première saison sans passer par l'étape traditionnelle du pilote.

Interrogé par l'AFP, CBS s'est refusé à communiquer le nombre d'épisodes de la première saison, indiquant qu'il serait révélé en mai, tout comme la case hebdomadaire choisie pour le programme. Le premier épisode de la série sera réalisé par Jon Favreau, metteur en scène de nombreux longs métrages, notamment les deux premiers volets d'Iron Man et le récent Livre de la jungle.

Jim Parsons, Johnny Galecki et Kaley Cuoco (qui joue le personnage de Penny dans la série) sont, de très loin, les trois acteurs les mieux payés de la télévision américaine, avec chacun un cachet d'un million de dollars par épisode, selon le magazine Variety.