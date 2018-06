Stranger Things sera bientôt déclinée en livres

Le premier ouvrage, intitulé Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion plongera le lecteur dans les coulisses de la série tandis que le second sera plutôt destiné aux jeunes lecteurs, contenant toute une série de conseils, de croyances et d'avertissements sur le monde mystérieux de Stranger Things.

Quant au troisième livre, prévu pour le printemps 2019, sera un roman écrit par Gwenda Bond. Il racontera les origines de la mère d'Eleven et nous en dira davantage sur le MK-Ultra, programme de manipulation mentale de la CIA.

D'autres titres arriveront également plus tard dans le courant de l'année 2019.