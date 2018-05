Séries télé: les palmarès de Canneseries et Séries Mania ont redéfini les frontières du genre

France, Italie, Danemark, Australie, Royaume-Uni, Israël et Russie. Pays-Bas, Liban, Belgique, Norvège, Espagne, Mexique ou encore Corée... Les sélections officielles des deux grands festivals du printemps, Canneseries (4-11 avril) et Séries Mania (27 avril-5 mai) ont reflété les mouvements tectoniques qui modifient peu à peu la cartographie du genre. Les plus optimistes -qui ne sont pas nécessairement les plus insensés- y verront l'avènement et la maturité des fictions télé et des publics hors du champs américain.

...