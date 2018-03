RTL lance sa plateforme concurrente à Auvio et Netflix

RTL Play est disponible à l'adresse rtlplay.be ou sous forme d'application pour smartphones et tablettes. Pour y visionner des contenus, il suffit de créer un profil. Toutes les émissions des chaînes de RTL Belgium (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL, Radio Contact et Mint) y sont accessibles: magazines, séries, info... Les vidéos restent en ligne entre trois et 30 jours, voire plus longtemps pour les productions propres.

Plusieurs programmes, comme les journaux télévisés ou les matches de football, sont retransmis en direct. Le groupe audiovisuel prévoit aussi de réserver à la plateforme certains contenus exclusifs.

Ce service arrive près de deux ans après Auvio, son équivalent pour la RTBF. "Ce qui compte, c'est d'être là au bon moment. Nous sommes un service privé et consentir des investissements sans rentabilité n'a pas de sens pour nous. Il a fallu attendre à la fois que le marché soit suffisamment mûr et que les outils techniques soient au point", a expliqué Stéphane Rosenblatt, directeur général de la télévision qui est aussi en charge des contenus transversaux, lors de la présentation du portail à la presse.

RTL Belgium s'est appuyée sur le savoir-faire du Groupe M6 (dont RTL Group est l'actionnaire principal), puisque RTL Play est une adaptation de la plateforme française 6play.