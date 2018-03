Rick & Morty saison 4, c'est pas pour tout de suite!

Il y a une grosse semaine, Dan Harmond, créateur de la série, avait fait bondir les fans qui le harcelaient pour la quatrième saison, leur apprenant qu'il était "difficile d'écrire une saison qui n'a pas encore été commandée", révélant qu'Adult Swim n'avait alors pas engagé de procédures pour prolonger la série. Début janvier, un des scénaristes glissait une information disant qu'il faudrait attendre jusqu'à fin 2019 pour retrouver le scientifique alcoolique et son neveu peureux. Mais aujourd'hui on sait qu'on pourrait patienter un peu plus longtemps, étant donné que les contrats n'ont toujours pas été négociés.

Dans l'émission audio SModcast, Dan Harmon, le créateur de la série, a expliqué que "la raison pour laquelle on ne bosse pas sur Rick and Morty en ce moment, ce n'est pas parce que j'ai enfin compris que je n'avais pas à vous impressionner. C'est surtout à cause d'un petit truc qui s'appelle des négociations de contrats et c'est compliqué cette fois-ci."

Justin Roiland, l'autre père de la série, a pour sa part dévié les fans vers Turner Broadcasting, la société de production détenant la chaîne Adult Swim, diffuseuse de la série depuis 2013. Dans un tweet, il a écrit: "Je suis dans l'attente tout comme vous. Cela dit je fais des jeux vidéo assez cools en attendant."

For everyone telling me to get back to work on Rick and Morty (season four) turn your attention to Turner. I’m waiting around just like you. Making some cool video games in the meantime though! @squanchgames — Justin Roiland (@JustinRoiland) March 22, 2018

Évidemment, le réflexe conditionné des internautes en 2018 quand quelque chose ne va pas est de créer des pétitions, et cette pseudo-polémique ne fera pas exception à la règle puisque plusieurs d'entre elles ont très vite vu le jour. En France, l'une d'entre elles est adressée à Netflix, voulant probablement forcer un rachat de la série par le géant du streaming. Du déjà-vu car Netflix avait déjà dû racheter les séries Longmire, Black Mirror et Lovesick, les sauvant d'une fin annoncée. La pétition a tout de même déjà récolté plus de 17.000 signatures.

Pour les plus impatients, une tonne de produits dérivés sont sur le marché, notamment trois jeux de société sur le thème du dessin animé qui devraient voir le jour dans le courant de cette année. Sinon, le groupe Run The Jewels a également sorti un clip pour son morceau Oh Mama, réalisé par Adult Swim et représentant une mini-aventure de Rick & Morty. Le clip devrait être la seule apparition animée des deux héros avant un long moment.

