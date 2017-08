Premières images de Godless, la série de Steven Soderbergh pour Netflix

Ils sont nombreux, les réalisateurs venus du cinéma qui se frottent aux séries télé. Mais Godless n'est pas pour autant la première incursion dans la petite lucarne du réalisateur de Ocean's Eleven et Sex, Lies and Videotape: on se souvient notamment que Steven Soderbergh a réalisé l'excellente série The Knick (Cinemax) et produit The Girlfriend Experience pour Starz.

Pour les six épisodes de Godless, il se chargera à nouveau de la production, tandis que la série sera réalisée par Scott Frank (Minority Report, Logan). Au casting, outre Jeff Daniels (Dumb & Dumber), on retrouvera entre autres Kim Coates (Sons of Anarchy), Michelle Dockery (Downton Abbey) et Merritt Wever (Nurse Jackie). On y suivra un hors-la-loi à la recherche de son ancien protégé qui l'a trahi. Sauf que le jeune homme a trouvé refuge dans la ville de La Belle, où les femmes font la loi... Ces dernières vont faire front commun pour le protéger.