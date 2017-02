Oscars, Miss Univers, César... 9 grosses bourdes en direct à la télé (vidéos)

Oscars 2017

C'est la catégorie pour laquelle il ne fallait pas se tromper: en remettant par erreur l'Oscar du Meilleur film à La La Land, Warren Beatty et Faye Dunaway ont commis sans doute l'une des bourdes les plus mémorables de l'histoire des Academy Awards. Certes la faute n'est pas à leur imputer entièrement (le cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers s'est d'ailleurs excusé depuis), le duo d'acteurs de Bonnie and Clyde n'ayant pas reçu la bonne enveloppe. Mais le couac est sans doute symptomatique du consensus qui entourait La La Land avant la cérémonie. On ne manquera pas de souligner la réaction plus qu'honorable de la part des producteurs du film de Damien Chazelle, qui ont vécu le revers en direct après avoir une très (trop) longue minute faussement victorieuse sur la scène du Dolby Theatre.

Miss Universe 2015

"Personnellement, je tiens Steve Harvey responsable de tout ça", dégainait le présentateur Jimmy Kimmel pour détendre l'atmosphère après l'embrouillamini Moonlight/La La Land. Parfaitement à propos: la gaffe du présentateur de Family Feud, à l'heure de départager Miss Colombie et Miss Philippines pour le titre convoité de Miss Univers il y a deux ans, avait marqué les esprits. En confondant "Première dauphine" et "Miss Univers" sur son carton, Harvey avait lui aussi généré un grand moment de gêne télévisuelle. Miss Philippines likes this.

Oscars 2014

Alors qu'il doit annoncer la venue sur scène de la chanteuse Idina Menzel, Oscar 2014 de la Meilleure chanson originale pour Let It Go, du film La Reine des neiges, John Travolta déforme complètement son nom au point d'en inventer un nouveau: il demande au public d'applaudir "Adela Dazeem".

NRJ Music Awards 2009 et 2010

Cafouillages en cascade aux NRJ Music Awards. En 2009, l'Américaine Katy Perry reçoit le prix de la "chanson internationale de l'année". Mais quelques secondes avant la fin de la cérémonie, organisée par les chaînes de télévision TF1 et de radio NRJ, le présentateur annonce que le trophée revient en fait à Rihanna: deux enveloppes ont été interverties. L'année suivante, rebelote. Le chorégraphe Kamel Ouali remet le prix du "groupe international de l'année" aux Black Eyed Peas... avant de s'excuser quelques minutes plus tard. Il avait lu le premier nom de la liste des nommés au lieu du nom du vainqueur, les Allemands de Tokio Hotel.

Concours Reine Elisabeth 2015

C'est arrivé près de chez nous. En finale du Concours Reine Elisabeth 2015, consacré au violon, deux Sud-Coréennes aux noms très similaires: Lim Ji Young et Lee Ji Yoon. Et si la première qui a bel et bien remporté le concours, c'est pourtant la deuxième qui se lève spontanément à l'annonce de la gagnante. Mauvaise prononciation de la part du président du jury ou enthousiasme sourd de la part de la finaliste? Quoi qu'il en soit, Yoon est vite remerciée et laisse poliment sa place à Young, mais le quiproquo fera date...

César 1991

Parmi les nommées pour le César de la meilleure actrice en 1991, deux Judith: Godrèche et Henry. Richard Bohringer les cite parmi les quatre actrices en lice, et la jeune Vanessa Paradis, 18 ans, débarque pour remettre le prix. Mais celle qui vient de sortir son album écrit par Serge Gainsbourg hésite et annonce Judith Godrèche gagnante. "Merde! Pardon! Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Andr... Henry dans La Discrète, excusez-moi." Pas revancharde, Godrèche videra poliment son sac chez Ardisson.

César 2012

César 2012, Michel Blanc reçoit le prix du meilleur second rôle masculin pour L'Exercice de l'État. Et face à lui, Didier "JoeyStarr" Morville, nommé pour son rôle dans Polisse, ne repart donc pas avec la statuette, au grand dam de Mathilde Seigner qui remet le prix. Passablement alcoolisée, l'actrice d'Une hirondelle a fait le printemps se lâche pour une scène d'anthologie: "Je voudrais juste dire un petit mot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je voudrais qu'il monte, Didier. Parce que je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce soit Didier. T'es où Didier, mon Didou!?" Gros malaise.

Miss France 1987

L'élection de Miss France 1987 tourne au fiasco. Miss France est pour la première fois élue par le public lors d'une émission télévisée et l'animateur Céleste, au standard d'Europe 1, donne les résultats en direct. Il hésite pour le nom de la 4e dauphine, puis de la 3e. Guy Lux, qui présente la soirée, s'inquiète: "Vous ne vous trompez pas, hein ? Ce serait très grave." Quand on annonce que la favorite n'est que troisième, des cris de protestation s'élèvent, une dauphine quitte le plateau, Guy Lux s'énerve contre Céleste qui refait ses comptes et reconnaît s'être trompé. Miss Alsace, Nathalie Marquay, est finalement élue Miss France.