ONPC: dernière saison pour Yann Moix

Les bruits de couloirs ont été confirmés par Laurent Ruquier dans un entretien au magazine Télé Star. "La règle c'est trois ans dans On n'est pas couché. C'est donc la dernière saison de Yann Moix." Une règle pas si tacite qu'elle en a l'air, plusieurs chroniqueurs sont allés au-delà de cette période: Eric Zemmour est resté cinq ans dans l'émission et son fidèle acolyte Nolleau quatre ans.

En mai dernier, le chroniqueur sentait déjà la fin approcher, il confiait au micro de la radio Europe 1 que "trois ans (dans l'émission, NDLR), ça me semble être une très bonne durée. Si Laurent Ruquier me propose quatre et qu'il y tient, je ferais quatre, mais trois, ça me paraît vraiment raisonnable."

Après le départ de Vanessa Burgraff et l'arrivée de Christine Angot, ce sera à Yann Moix de laisser son siège. Les candidatures pour le remplacer à la rentrée 2018 sont officiellement ouvertes.

Elisa Brevet