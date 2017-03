On risque de bouffer du Walking Dead pendant encore longtemps

The Walking Dead, la série télévisée qui a ressuscité l'appétit des téléspectateurs pour les morts vivants, va continuer à les nourrir encore pour de nombreuses années, a promis son homme-orchestre. La huitième saison de la série (qui est l'une des plus populaires de l'histoire de la télévision américaine), ouvrira en octobre avec le 100e épisode du long combat de Rick Grimes, son fils Carl et d'autres survivants pour échapper à l'apocalypse zombies.

Scott Gimple, l'homme-orchestre de la série, a promis aux fans rassemblés vendredi à Los Angeles que cet épisode "a moins pour but de marquer le fait que nous avons atteint 100 épisodes. Il s'agit bien plus d'une introduction aux 100 prochains".

Vendredi, les fans ont non seulement pu voir Scott Gimple et son équipe mais aussi 11 des acteurs de la série, y compris Andrew Lincoln (Rick) - mais aussi Melissa McBride (Carol) et Lauren Cohan (Maggie) ainsi qu'un nouveau venu, Tom Payne (Jesus).

La saison 6 avait été marquée par les début de Negan qui, armé d'une batte de baseball couverte de fil de fer barbelé, avait battu à mort l'un des personnages préférés du public. Pour mieux torturer les spectateurs, il était impossible de voir qui avait été tué. Il a fallu attendre la saison 7, qui est en passe de s'achever, pour connaître son identité et apprendre qu'un second personnage chéri du public était mort sous les coups de Negan. Certains afficionados avaient été ravis de ces coups de théâtre mais bon nombre d'entre eux se sont sentis manipulés et ont déversé leur colère sur les réseaux sociaux. "C'était une journée glauque au bureau", a reconnu Andrew Lincoln, commentant la perte de deux camarades de plateau.

La dernière locomotive d'AMC

Scott Gimple a laissé entendre que la saison 7 ne se terminerait pas de façon aussi haletante. "La fin de la saison est la fin d'un chapitre", a-t-il remarqué, promettant le début "d'une immense histoire épique" pour la nouvelle saison en octobre.

Cette saison, The Walking Dead continue de dominer les audiences des chaînes câblées, dépassant régulièrement les dix millions de téléspectateurs par épisode. Depuis plusieurs saisons, la série dame même le pion à la plupart des programmes non sportifs des grandes chaînes nationales gratuites, à l'exception des séries The Big Bang Theory et NCIS.

Mais The Walking Dead est la dernière locomotive de la chaîne AMC, qui a lancé de nouvelles séries sans parvenir, pour l'instant, à renouveler le succès connu par Mad Men, Breaking Bad et les aventures de Rick Grimes.

Les fans rassemblés au Dolby Theatre - celui-là même où sont remis les Oscars - ont eu droit à quelques images de la seconde partie de la saison 7 sur lesquelles on pouvait voir les héros de la série affûter leurs armes en vue de l'affrontement final avec Negan, interprété par Jeffrey Dean Morgan.

Fin possible

Andrew Lincoln a fait les délices de la salle en racontant ce qu'il voyait comme une fin possible de la série. Il se voit sauter d'un bus en faisant du Kung Fu contre une horde de zombies, pour finalement être mordu. "Je m'attends à mourir, mais je me remets et un jour passe... et je ne suis pas mort. Et toute la série se résume à: Bon Dieu je suis le remède", s'est exclamé l'acteur, sous les applaudissements de fans ravis. "Et là, un plan en plongée montre une bande de zombies et Rick avance pour voir Carl et la horde qui marche vers lui s'écarte et le laisse passer!"

La série - qui avait fait ses début sur la chaîne câblée AMC le 31 octobre 2010 - est regardée par les téléspectateurs de 125 pays. Elle est distribuée mondialement par Fox.