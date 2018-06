Matt Groening a créé une nouvelle série animée pour Netflix

"On a vu le futur dans Futurama, le présent à Springfield, quelle est la troisième étape évidente? Le passé, bien sûr", tonne le narrateur dans un bref teaser de la série qui sera disponible dès le 17 août sur Netflix. Dans Désenchantée, on suivra les mésaventures médiévales de Bean, une jeune princesse picoleuse, de son compagnon, un elfe chicaneur nommé Elfo et de son propre démon, Luci.