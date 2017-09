Les musts de rentrée télé

L'info du vrai

Chaque année, pour deviner les nouvelles grilles en clair de BeTV, il faut s'en aller jeter un oeil sur celles de sa grande soeur Canal +. À une heure de grande écoute, ce fameux access prime time, qui désigne l'avant-soirée dans le jargon télévisuel, la chaîne cryptée a désormais décidé de miser sur Yves Calvi (avec Laurence Ferrari pour le suppléer tous les vendredis...). Le successeur du Grand Journal s'appellera L'info du vrai. Son slogan? "S'interroger, analyser, partager, pour en savoir plus et mieux." Après Antoine de Caunes, Maïtena Biraben et Victor Robert, ce sera désormais à l'ancien animateur de C dans l'air, notamment accompagné en plateau d'Alice Darfeuille (ex-Grand Journal), de David Abiker et de la nouvelle miss météo Camille Lavabre, de rivaliser avec cette daube de Touche Pas A Mon Poste. Mystérieux? "Ce sera de l'info et ce ne sera surtout pas rasoir, s'est contenté de commenter Calvi. On ne demande pas à un cuisinier sa recette. On la goûte et éventuellement on revient." Première bouffe le 4 septembre.

À votre avis

Ça va bousculer les habitudes. Celles du débat politique, le dimanche à l'heure de l'apéro. Ils avaient peut-être peur du côté de Reyers qu'on finisse par s'étrangler avec un bout de saucisson en écoutant ceux qui nous dirigent... À votre avis, l'émission ertébéenne présentée par Sacha Daout, sera désormais diffusée en semaine, tournera autour d'un seul débat (en direct et en public) et abordera tous les aspects de la vie politique et sociétale. Le tout avec un max d'interactivité sur le plateau, via l'application Matchtalks (sondage en temps réel) et le Facebook Live. À votre avis est désormais calé le mercredi à 22 h, dans la foulée de Question à la Une. Avec pour espoir de surfer sur un léger rajeunissement de l'audience la saison dernière.

19H le dimanche

Une partie magazine et info, des pastilles de deux ou trois minutes, des reportages pour décrypter l'actu et une fiction politique (Les Verbatims)... Tous les dimanches soirs, Laurent Delahousse va squatter pendant deux heures l'antenne de France 2. Il sera entouré de plusieurs chroniqueurs parmi lesquels Caroline Fourest, Alain Duhamel ou encore Jean-Pierre Raffarin. Mais il s'offrira aussi plus tard, après l'indéboulonnable journal, un grand entretien d'une demi-heure autour d'un événement ou d'une personnalité.

Face cachée

Entre une nouvelle émission pour Stéphane Pauwels (Steph fait le job) qui lui permettra de s'essayer à différents métiers tels qu'éboueur et boucher (aïe aïe aïe) et une version belge de l'effrayant Mariés au premier regard qui consiste à marier des inconnus sur base de statistiques de compatibilité et d'avis d'experts, RTL proposera Face cachée. Un maga d'investigation 100% belge emmené par Julie Denayer (photo) et basé sur l'immersion en caméras cachées dans des univers tabous. Le premier numéro sera consacré à la prostitution estudiantine...

ABXplore

Ce n'est pas d'une nouvelle émission mais tout simplement d'une nouvelle chaîne dont il est question ici. À partir du 13 septembre, ABXplore remplacera AB4 et ciblera les hommes âgés de 15 à 49 ans avec des documentaires sur les thèmes de l'aventure, de l'automobile ou des métiers de l'extrême. Un format inédit, claironne-t-on du côté du groupe AB. "Des programmes innovants, plus proches du divertissement, ancrés dans le réel mais toujours rythmés et incisifs, incarnés par des personnalités authentiques et charismatiques." ABXplore proposera notamment des programmes produits par la BBC, National Geographic et Discovery. Si on parle de contenu à 95% inédits en français et en Belgique, la petite nouvelle n'aura pas plus de production propre que d'ancrage belge (trop chers). Pour ce qu'il restait d'AB4...

La Case en +

Après la disparition du Grand Journal, on nous annonçait cet été la fin du Petit, victime d'audiences catastrophiques. Cyrille Eldin (photo) aura désormais droit à une émission hebdomadaire, La Case en +, diffusée le dimanche sur Be 1 à midi 20. Présentée comme un format hors les murs à la rencontre de personnalités qu'elles soient issues de la sphère politique, médiatique ou sociétale, La Case en + proposera des reportages, des report-fictions et des rencontres avec les Français dans leur quotidien. Coup d'envoi le 24 septembre.

Le Lab RTL

"Aider les jeunes talents à mûrir leurs projets en les encadrant et en mettant à leur disposition les moyens d'y arriver. Offrir une chance de percer à de jeunes créatifs de tous bords. Réalisateurs, musiciens, humoristes, acteurs, graphistes, photographes mais aussi animateurs ou encore YouTubeurs." Telles sont les promesses du Lab RTL. Un chouette projet sur papier pour ouvrir l'antenne de Plug à la jeune génération. Des partenariats ont déjà été établis avec des écoles de communication et d'arts visuels. Des capsules Talent Lab mettront en lumière les heureux élus.

Clique Infos

Un petit tour et puis s'en va. Lancée en 2013 sur Canal +, l'émission Clique de Mouloud Achour n'avait pas récolté le succès escompté et avait très vite disparu des écrans de télé. Qu'à cela ne tienne. Le monsieur rap du PAF est parvenu à en faire un véritable média accessible depuis l'adresse www.clique.tv et revient par la grande porte avec Clique Infos, un nouveau magazine hebdomadaire d'actualité où il sera entouré de ses reporters et de ses invités. Diffusion en clair le dimanche sur BeTV.

Code Promo

Le pitch ne fait pas nécessairement envie mais reflète plutôt bien le sort souvent réservé à la culture sur les chaînes de télé. Présenté par Stéphane Bern, programmé au coeur d'un dimanche après-midi totalement remanié sur France 2, quelque part entre Les Enfants de la télé (pris en main par Ruquier) et Stade 2, Code Promo verra des humoristes aider les invités à faire la promo de leurs films, livres et disques. À se préparer pour se défendre devant Yann Moix et Christine Angot, à se mettre en condition pour aller chez Drucker. On peut craindre le pire...