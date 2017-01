Les frères Coen travaillent sur leur première série télé

Joel et Ethan Coen sont les derniers réalisateurs en date à passer du grand au petit écran. Certes, leur classique Fargo a déjà été adapté pour le petit écran par Noah Hawley, avec la réussite qu'on lui sait, mais les frères travaillent aujourd'hui à leur propre série, comme le rapporte Variety.

On sait que les frères Coen travaillent conjointement avec Annapurna Television, mais le sort de The Ballad of Buster Scruggs ne semble pas encore fixé: celle-ci sortira soit sous forme de mini-série, soit au cinéma, soit combinera les deux. Les sources de Variety évoquent toutefois le fait que le projet ne pourrait pas tenir dans son entièreté sous forme de long métrage.

L'histoire mêlera le destin de six personnages différents dans un décor western, auquel les frères Coen ne sont pas étrangers puisqu'on leur doit notamment No Country for Old Men (2007) et True Grit (2010).

Si bon nombre de prestigieux réalisateurs comme Martin Scorsese, Woody Allen, David Fincher, Baz Luhrmann, Steven Spielberg et bien d'autres se sont déjà essayé à l'exercice télé, Joel et Ethan Coen ne font que compléter la liste à laquelle on peut ajouter David O. Russell (qui travaille sur une série pour Amazon avec Julianne Moore et Robert De Niro) et J.J. Abrams (à qui on doit évidemment déjà Lost et Person of Interest, mais qui planche actuellement sur une nouvelle série avec Meryl Streep au casting).