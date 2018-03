Le Burger Quiz d'Alain Chabat de retour sur les écrans

Annoncé par Le Parisien en janvier, le retour de la célèbre émission a été confirmé hier par Quotidien de Yann Barthès avec une vidéo diffusée sur leur compte Twitter. En plus de la bonne nouvelle, la chaîne a également confirmé qu'Alain Chabat qui serait l'hôte de l'émission, lui qui la présentait déjà à l'époque de la première saison.

C’est donc officiel ! Le célèbre Burger Quiz est de retour ! Et pour l’animer… Alain Chabat, comme au bon vieux temps !

👉 @BurgerQuizOff#Quotidien pic.twitter.com/f7Z6QsHJ9j — Quotidien (@Qofficiel) March 8, 2018

Lancé pour une saison unique en 2001, Burger Quiz était une mine d'humour et d'auto-dérision. Le concept était simple, un plateau déguisé en fast-food, deux équipes, les Mayo et les Ketchup, composées d'une personne lamba et de deux humoristes qui s'affrontent autour des questions - presque anecdotiques - du maître du jeu, poste occupé par Alain Chabat mais aussi Kad et Olivier, Gad Elmaleh, Laurent Baffie ou Dominique Farrugia.

"Ça n'avait rien à voir avec Le Maillon faible!" expliquait Bruno Salomone, la voix off de l'émission, "mal répondre mais avec un bon mot suffisait pour gagner le point. Imagine une société où balancer une blague te permettrait de convaincre ton banquier, on nage dans l'utopie. C'était ça la morale du Burger Quiz: l'important c'est de participer... Mais perdre avec une bonne vanne c'est encore mieux."

Le programme devrait faire son retour au printemps sur la chaîne TMC, mais pour les impatients, une majeure partie de la première saison est disponible sur Youtube.

Guillaume Scheunders