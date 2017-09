La série The Punisher se dévoile sur du Metallica dans une bande-annonce sanglante

One de Metallica en fond, calée sur les tirs et les explosions des scènes d'action. Les nouvelles images de The Punisher ont de quoi séduire.

La voix de James Hetfield embrasse parfaitement cette bande-annonce vive et sanglante, dans laquelle l'acteur Jon Bernthal (Baby Driver, Wind River, The Walking Dead) est roi. Il compose un personnage violent et vengeur, Frank Castle ou The Punisher, qui a vécu l'assassinat de sa femme et de ses enfants. En poursuivant les responsables, il découvre d'autres complots, bien plus grands, qu'il décide de combattre. The Punisher déjà connu une courte apparition dans la deuxième saison de Daredevil, également diffusée sur Netflix.

La date exacte de la diffusion de la série n'a pas encore été dévoilée par la plateforme de streaming, qui ménage un malicieux suspense. On sait seulement qu'elle débarquera en 2017.